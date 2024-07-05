واشنطن بوست: قادة أعمال وشخصيات عامة يحثون بايدن على الإنسحاب من الإنتخابات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قادة أعمال وممثلين للمجتمع المدني حثوا الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة على الانسحاب من انتخابات الرئاسة، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيسة التنفيذية لمجموعة ينتمون إليها بأن الأعضاء سيظلون يدعمونه إذا قرر الاستمرار.



وأوضحت الصحيفة أن الرسالة التي وقعها 168 عضوا في مجموعة (ليدرشيب ناو بروجيكت) دعت بايدن إلى الحفاظ على إرثه عبر التنحي وإفساح المجال لمرشح آخر وسط "تهديدات تشكلها ولاية ثانية لدونالد ترامب" منافسه الجمهوري.



وقال بايدن (81 عامًا) اليوم الجمعة إنه لا يزال بإمكانه التغلب على ترامب (78 عامًا) في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.



وتأتي تعليقات الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في وقت يسعى فيه إلى تجاوز أدائه المتذبذب في مناظرة الأسبوع الماضي.



ووفقًا للصحيفة، قالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة دانييلا بالو آريس لشبكة (سي.إن.إن) أمس الخميس إنها تتوقع أن يستمر الأعضاء في دعم بايدن إذا استمر في الانتخابات.



ولم يرد ممثلو المجموعة وحملة بايدن على طلبات التعليق حتى الآن.