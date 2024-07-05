الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إنتشال 89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا
أخبار دولية
2024-07-05 | 15:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إنتشال 89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا
ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء ورئيس جمعية للصيد أنه تم انتشال جثث ما لا يقل عن 89 مهاجرًا بعد غرق قارب صيد يحمل مهاجرين هذا الأسبوع قبالة ساحل البلاد.
وأفادت الوكالة بأن "خفر السواحل تمكن من انتشال جثث 89 مهاجرًا سريًا كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الاثنين في شاطىء المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد أربعة كيلومترات من مدينة إنجاغو".
وقال يالي فال رئيس جمعية صيد الأسماك في إنجاغو في جنوب غرب البلاد اليوم الجمعة إن عدد القتلى بلغ 105 أشخاص، وإن السكان المحليين يدفنون الجثث التي يتم انتشالها من على الساحل منذ يوم الاثنين.
أخبار دولية
مهاجرين
قبالة
موريتانيا
التالي
مدير منظمة الصحة العالمية: نقص الوقود يشكل خطرا كارثيا على النظام الصحي في غزة
تايوان ترصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في محيطها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-06-20
العثور على جثث مهاجرين على متن قارب قبالة جزر الكناري
أخبار دولية
2024-06-20
العثور على جثث مهاجرين على متن قارب قبالة جزر الكناري
0
أخبار دولية
2024-06-20
العثور على جثث خمسة مهاجرين على متن قارب قبالة جزر الكناري
أخبار دولية
2024-06-20
العثور على جثث خمسة مهاجرين على متن قارب قبالة جزر الكناري
0
أخبار دولية
2024-06-19
انتشال ست جثث قبالة السواحل الإيطالية بعد تحطّم قارب مهاجرين
أخبار دولية
2024-06-19
انتشال ست جثث قبالة السواحل الإيطالية بعد تحطّم قارب مهاجرين
0
أخبار دولية
2024-06-17
مصرع عشرة مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل إيطاليا
أخبار دولية
2024-06-17
مصرع عشرة مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل إيطاليا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:25
ترامب يسعى لوقف قضية الوثائق السرية بعد حكم الحصانة
أخبار دولية
17:25
ترامب يسعى لوقف قضية الوثائق السرية بعد حكم الحصانة
0
أخبار دولية
17:22
بايدن: أنا مرشح وسأفوز مجددًا
أخبار دولية
17:22
بايدن: أنا مرشح وسأفوز مجددًا
0
أخبار دولية
17:20
ألمانيا: المجر ألغت إجتماعًا بين وزيري خارجية البلدين
أخبار دولية
17:20
ألمانيا: المجر ألغت إجتماعًا بين وزيري خارجية البلدين
0
أخبار دولية
16:00
ستارمر يؤكد لبايدن دعم بريطانيا الراسخ لأوكرانيا
أخبار دولية
16:00
ستارمر يؤكد لبايدن دعم بريطانيا الراسخ لأوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:52
أوربان: مراحل عدة ينبغي تجاوزها بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
10:52
أوربان: مراحل عدة ينبغي تجاوزها بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا
0
منوعات
2024-06-20
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!
منوعات
2024-06-20
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-7-2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا
أخبار دولية
13:46
يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا
0
أخبار دولية
13:44
الإيرانيون ينتخبون للمرة الثانية
أخبار دولية
13:44
الإيرانيون ينتخبون للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى
0
أخبار لبنان
13:34
انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest
أخبار لبنان
13:34
انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest
0
أخبار لبنان
13:33
قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب
أخبار لبنان
13:33
قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب
0
رياضة
13:31
بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد
رياضة
13:31
بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يخرج عمري سبيلمان من النفق المظلم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يخرج عمري سبيلمان من النفق المظلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا هزم لبنان أنغولا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا هزم لبنان أنغولا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:55
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
14:55
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة
2
أمن وقضاء
02:27
شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...
أمن وقضاء
02:27
شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...
3
اقتصاد
02:12
ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...
اقتصاد
02:12
ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...
4
فنّ
04:09
"أنا محرومة من ولادي... عم تفهمي شو يعني؟": نادين الراسي تنقذ طفلا من العنف المنزلي! (فيديو)
فنّ
04:09
"أنا محرومة من ولادي... عم تفهمي شو يعني؟": نادين الراسي تنقذ طفلا من العنف المنزلي! (فيديو)
5
أخبار دولية
11:51
الرئاسة السورية تنعى مستشارة الأسد الخاصة
أخبار دولية
11:51
الرئاسة السورية تنعى مستشارة الأسد الخاصة
6
منوعات
09:55
لحظة مروعة... عطل في الألعاب النارية يحوّل حفلاً إلى كارثة! (فيديو)
منوعات
09:55
لحظة مروعة... عطل في الألعاب النارية يحوّل حفلاً إلى كارثة! (فيديو)
7
منوعات
04:30
هاجمها تمساح واختفت... ما عثرت عليه الشرطة الأسترالية كان مرعبًا!
منوعات
04:30
هاجمها تمساح واختفت... ما عثرت عليه الشرطة الأسترالية كان مرعبًا!
8
صحف اليوم
00:45
القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:45
القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More