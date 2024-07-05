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إنتشال 89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا

أخبار دولية
2024-07-05 | 15:42
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إنتشال 89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا
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إنتشال 89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا

ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء ورئيس جمعية للصيد أنه تم انتشال جثث ما لا يقل عن 89 مهاجرًا بعد غرق قارب صيد يحمل مهاجرين هذا الأسبوع قبالة ساحل البلاد.

وأفادت الوكالة بأن "خفر السواحل تمكن من انتشال جثث 89 مهاجرًا سريًا كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الاثنين في شاطىء المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد أربعة كيلومترات من مدينة إنجاغو".

وقال يالي فال رئيس جمعية صيد الأسماك في إنجاغو في جنوب غرب البلاد اليوم الجمعة إن عدد القتلى بلغ 105 أشخاص، وإن السكان المحليين يدفنون الجثث التي يتم انتشالها من على الساحل منذ يوم الاثنين.

أخبار دولية

مهاجرين

قبالة

موريتانيا

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