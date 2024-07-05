ستارمر يؤكد لبايدن دعم بريطانيا الراسخ لأوكرانيا

اكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر للرئيس الاميركي جو بايدن دعم بريطانيا "الراسخ" لأوكرانيا، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية بين الرجلين الجمعة بعد بضع ساعات من تولي ستارمر منصبه.



وقال مكتب ستارمر في بيان إن "الجانبين كررا التزامهما القوي حيال أوكرانيا، وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم البريطاني لأوكرانيا راسخ".



وفي كييف، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة اكس أنه اجرى اتصالًا برئيس الوزراء البريطاني الجديد لتهنئته وشكره لموقفه الداعم لأوكرانيا.



وقال زيلينسكي: "لقد نسقنا مواقفنا عشية قمة حلف شمال الاطلسي في واشنطن الأسبوع المقبل".



واضاف: "أنا ممتن لرئيس الوزراء ستارمر لتأكيده مجددًا دعم المملكة المتحدة المبدئي والراسخ لأوكرانيا".