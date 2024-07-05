ألمانيا: المجر ألغت إجتماعًا بين وزيري خارجية البلدين

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة أن المجر ألغت اجتماعًا في العاصمة بودابست يوم الاثنين بين وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها المجري.



وذكرت الوزارة الألمانية أنها "مندهشة" وأنه يتعين إجراء نقاش "جاد وصادق" بعدما التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.



ولم ترد وزارة الخارجية المجرية أو المتحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعليق.



وكان الاجتماع هو الأول لزعيم في الاتحاد الأوروبي مع بوتين في موسكو منذ نيسان 2022، أي بعد شهرين من شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.



وأثارت المحادثات غضب بعض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين حذروا من استرضاء موسكو وقالوا إن أوربان لا يتحدث باسم التكتل.



وقال المسؤول في وزارة الخارجية الألمانية إنه سيتم تحديد موعد جديد للاجتماع.