بايدن: أنا مرشح وسأفوز مجددًا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في خطاب عالي النبرة في ولاية ويسكانسن في منطقة البحيرات العظمى: "أنا مرشح وسأفوز مجددًا".



وقال بايدن الذي يخوض معركة استمراره سياسيًا بعد أداء سيء طبع مناظرة تلفزيونية مع سلفه الجمهوري في 27 حزيران: "أنا باق في السباق. سأهزم دونالد ترامب".