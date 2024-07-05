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ترامب يسعى لوقف قضية الوثائق السرية بعد حكم الحصانة

أخبار دولية
2024-07-05 | 17:25
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ترامب يسعى لوقف قضية الوثائق السرية بعد حكم الحصانة
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ترامب يسعى لوقف قضية الوثائق السرية بعد حكم الحصانة

طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قاض اليوم الجمعة إيقافًا جزئيًا للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية.

وقال ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضًا مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.

وكتب محامو ترامب في وثيقة قضائية أن "الوقف ضروري للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين".

أخبار دولية

الوثائق

السرية

الحصانة

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