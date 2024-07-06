فوز بيزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية في الجولة الثانية

فاز المرشح الإصلاحيّ مسعود بيزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.



وأحصى مسؤولو الانتخابات أكثر من 30 مليون صوت.



وحصل بيزشكيان منها على ما يزيد عن 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

وأكّد بيزشكيان أنه "سيمد يد الصداقة للجميع".



وقال بيزكشيان في أوّل تصريحات له وذلك للتلفزيون الرسميّ: "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد."



ودعا إلى الاستعانة بالجميع، لتقدّم البلد.