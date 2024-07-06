مقترح الاتفاق المعدل بين حماس وإسرائيل يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق الرهائن الإسرائيليين

كشف مصدر كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن أنّ مقترح الاتفاق المعدل بين حماس وإسرائيل يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال المتبقين، خلال 16 يومًا بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.



وذكر المصدر أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق موقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية، طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.