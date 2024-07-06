انقطاع التيار الكهربائيّ عن شبكة المياه المحلية وإمدادات المياه في شمال أوكرانيا

انقطع التيار الكهربائيّ عن شبكة المياه المحلية وانقطعت إمدادات المياه، في مدينة سومي، في شمال أوكرانيا، بسبب هجوم بطائرات مسيرة روسية.وذكرت إذاعة سوسبيلن أن المدينة الواقعة في شمال شرق العاصمة كييف شهدت سلسلة انفجارات.ونقلت عن مسؤولين بالبلدية قولهم إنّ إمدادات المياه انقطعت موقتًا.