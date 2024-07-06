بايدن: لا يوجد شخص مؤهّل للفوز في السباق الرئاسيّ الأميركيّ أكثر مني

اعتبر الرئيس الأميركيّ جو بايدن ألّا أحد مؤهّل أكثر منه لكي يكون رئيسًا أو للفوز في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.



وشدّد بايدن، في مقابلة مع قناة إيه بي سي، على أنّ وظيفته تشبه "الخضوع لاختبار إدراكيّ كلّ يوم"، وذلك عندما سأله الصحافي جورج ستيفانوبولوس عمّا إذا كان مستعدا للخضوع لهذا النوع من الاختبارات.