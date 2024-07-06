استطلاع رأي في شأن الانتخابات الرئاسية الأميركيّة

أكّدت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ 86 في المئة من الديمقراطيين قالوا إنّهم سيصوتون للرئيس جو بايدن، أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، التي تجرى في تشرين الثاني المقبل.



ووفقًا لاستطلاع الرأي تقل تلك النسبة عن السابقة التي بلغت 93 في المئة من الديمقراطيين الذين قالوا في شباط إنّهم سيصوتون لبايدن.



وشمل استطلاع الرأي 1500 من الناخبين المسجلين أجريت المقابلات معهم بين 29 حزيران والثاني من تموز.