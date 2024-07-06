إزالة ملصقات للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة من خارج مكتب نائب أميركيّ في مبنى الكابيتول

تعرّض مكتب عضو مجلس النواب الأميركيّ براد شنايدر لما وصفه النائب الديمقراطيّ بالعمل الحقير من أعمال الكراهية.



وأُزيلت ملصقات للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة من خارج مكتبه في مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأميركيّ.



ونشر شنايدر، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل، صورة للملصقات المتناثرة على الأرض.



وقال على وسائل التواصل الاجتماعيّ: "كان هذا عملًا مشينًا في أيّ يوم ولكن بشكل خاص في الرابع من، عيد استقلال بلادنا."



وأكّدت شرطة الكابيتول الأميركية في بيان، أنّها تحقق.