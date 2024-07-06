القيادة السعودية تهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا لإيران

هنّأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الإصلاحي مسعود بيزشكيان لفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران.



وقال الملك سلمان في برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب: "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرّنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".



وأكّد تطلّع بلده "إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".