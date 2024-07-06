تدريبات عسكرية مشتركة بين ارمينيا والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في البلاد في الفترة بين يومي 15 و24 تموز.



وأوضحت الوزارة أن تدريبات إيغل بارتنر 2024 ستركز على مهام متعلقة بحفظ السلام، مشيرة إلى أن مثل هذه التدريبات تجري بشكل منتظم مع "الدول الشريكة".

