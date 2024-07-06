مستودعات نفط روسية اشتعلت بعد هجوم أوكرانيّ

اشتعلت عدة مستودعات نفط فيها النيران، بعد هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة، على ما أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا.



وذكرت السلطات أنّ الحرائق نجمت عن حطام طائرات مسيرة أسقطت في منطقتي بافلوفسكي ولينينجرادسكي.