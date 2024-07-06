أكبر سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيّ رست في بحر الصين الجنوبيّ

رست أكبر سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيّ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا في بحر الصين الجنوبيّ، لترهيب القوات، وفق ما أعلن خفر السواحل الفلبينيّ.



وقال المتحدث باسم خفر السواحل جاي تارييلا، في مؤتمر صحافيّ، إنّ "السفينة العملاقة" بطول 165 مترًا التابعة لخفر السواحل الصينيّ دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا في الثاني من تموز الجاري.



وأضاف: "نبّه خفر السواحل السفينة الصينية لوجودها في المنطقة وسألها عن القصد من ذلك."



واعتبر تارييلا أنّ هدف خفر السواحل الصينيّ الترهيب، لكن "لن ننسحب ولن نخضع للترهيب".