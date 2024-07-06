القوات الروسية سيطرت على قرية سوكيل في دونيتسك

سيطرت القوات الروسية على قرية سوكيل في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية.