الكويت وقطر والإمارات تهنّئ الرئيس الإيراني المنتخب

هنّأت كلّ الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، الإصلاحي مسعود بيزشكيان لفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران.



وهنأت الكويت الرئيس الإيراني الجديد، وتمنى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "للجمهورية الإسلامية الإيرانية المزيد من الرقي والازدهار"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



أما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فتمنى بدوره "للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء".



وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على منصة إكس :"أتمنى لمسعود بيزشكيان التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها، وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا".