فيضانات في وسط الصين بعد تصدّع سدّ

تعمل السلطات الصينية على السيطرة على فيضانات ناجمة عن انهيار سدّ في وسط البلاد أدّت إلى إجلاء عدة آلاف من السكان، حسبما ذكرت وسائل إعلامية رسمية.



وبعد ظهر الجمعة، تصدّع سدّ على ضفة نهر دونغتينغ في إقليم هونان (وسط)، حسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا الى الآن.



وأجبر التصدّع الذي بلغ طوله 226 مترًا، نحو ستة آلاف شخص على إخلاء المناطق المحيطة به، بحسب قناة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.



وبثت القناة لقطات تظهر مياه البحيرة تتدفق عبر فجوة في سدّ، ما أدّى إلى غمر أراض زراعية ووصول المياه إلى أسطح منازل إحدى القرى.



وفُرضت قيود على حركة النقل على كلّ الطرق المؤدية إلى منطقة هوارونغ في (إقليم) هونان حيث يعيش نحو نصف مليون شخص، "تحسبا للفيضانات".