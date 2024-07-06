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مجموعات إتنية مسلحة تعلن تطويق بلدة رئيسية في شمال بورما
أخبار دولية
2024-07-06 | 09:30
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مجموعات إتنية مسلحة تعلن تطويق بلدة رئيسية في شمال بورما
طوّق مقاتلون في مجموعات مسلحة تابعة لأقليات إتنية بلدة في شمال بورما، حيث يملك المجلس العسكري مركزًا قياديًا مهمًا، على ما افاد أحد قادتها.
وقال الجنرال في جيش تحرير تانغ الوطني تار بهون كياو، لوكالة فرانس برس إن المقاتلين "يطوقون" بلدة لاشيو في ولاية شان حيث تتمركز القيادة الشمالية الشرقية للمجلس العسكري.
واندلعت أولى الاشتباكات الأربعاء عندما دخل المقاتلون المنطقة.
وأعلن عضو في مجموعة محلية لمتطوعين يساعدون في علاج الجرحى ودفن الضحايا لوكالة فرانس برس أن 16 مدنيا على الأقل قتلوا منذ بدء القتال في لاشيو.
وأوضح أنه "جرى قتال عنيف للغاية حول المدينة"، مشيراً إلى أنه مستمر.
كما اوضح "قيل لنا إنهم دخلوا المدينة أمس (الجمعة) من الجنوب".
أخبار دولية
إتنية
مسلحة
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