مقتل 14 شخصا في اصطدام شاحنة نفط بحافلة صغيرة في غرب أوكرانيا

أفادت خدمات الطوارئ بأن شاحنة نفط اصطدمت بحافلة صغيرة اليوم في غرب أوكرانيا، مما تسبب في مقتل 14 شخصا، بينهم طفل يبلغ من العمر ست سنوات، ولم ينج سوى امرأة.



وجاء تقرير الواقعة الذي نُشر على تطبيق تيليغرام مصحوبا بصورة لمركبة مقلوبة في حقل ذرة في منطقة ريفني. وأفاد التقرير بأن الناجية الوحيدة في حالة خطيرة وتتلقى العلاج.