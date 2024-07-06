شهداء في قصف إسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين في غزة

استشهد 16 شخصا في قصف إسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين في النصيرات بوسط قطاع غزة، وفق ما افادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وإذ نددت بـ"مجزرة بشعة"، اشارت الوزارة الى أن القصف أسفر أيضا عن إصابة خمسين آخرين.