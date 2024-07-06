بزشكيان: أمام إيران إمتحان كبير سيتم العمل على تجاوزه

أمل الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان في أول مؤتمر صحافي عقده عصر اليوم، أن يتناغم عمل البرلمان مع عمل الحكومة لتخطي العقبات في البلاد.



وأكد بزشكيان أن أمام إيران إمتحان كبير سيتم العمل على تجاوزه بإشراف المرشد الأعلى.