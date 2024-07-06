الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بزشكيان: أمام إيران إمتحان كبير سيتم العمل على تجاوزه

أخبار دولية
2024-07-06 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بزشكيان: أمام إيران إمتحان كبير سيتم العمل على تجاوزه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بزشكيان: أمام إيران إمتحان كبير سيتم العمل على تجاوزه

أمل الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان في أول مؤتمر صحافي عقده عصر اليوم، أن يتناغم عمل البرلمان مع عمل الحكومة لتخطي العقبات في البلاد. 

وأكد بزشكيان أن أمام إيران إمتحان كبير سيتم العمل على تجاوزه بإشراف المرشد الأعلى.

آخر الأخبار

أخبار دولية

إيران

إمتحان

العمل

تجاوزه

LBCI التالي
استطلاع رأي في شأن الانتخابات الرئاسية الأميركيّة
بايدن: لا يوجد شخص مؤهّل للفوز في السباق الرئاسيّ الأميركيّ أكثر مني
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:38

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت تزور إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
05:36

المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

LBCI
أخبار لبنان
05:21

عودة: المجلس بتركيبته الحالية غير قادر على انتخاب رئيس وعليه إفساح المجال لغيره بالطرق الديمقراطية

LBCI
فنّ
05:14

هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:38

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت تزور إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
04:34

بدء التصويت في فرنسا القارية للدورة الثانية من انتخابات تشريعية تاريخية

LBCI
أخبار دولية
04:28

ثمانية قتلى في اشتباكات في كشمير

LBCI
أخبار دولية
04:25

مهمة بحرية أوروبية: دمرنا طائرتين مسيرتين في خليج عدن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-07

قرر إخفاء المبلغ الذي يكسبه عن حبيبته...رجل يثير الجدل على مواقع التواصل وهذه قصته!

LBCI
منوعات
2024-07-05

تصدرت عناوين الأخبار... شابة تثير الجدل على مواقع التواصل: ما السبب؟

LBCI
فنّ
2024-04-24

بعد وفاة شقيقتها... ناصيف زيتون يواسي رحمة رياض

LBCI
أخبار دولية
02:12

11 قتيلًا و8 مفقودين في انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في نيبال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أجنحة العرب تعود لتحلق في الأجواء السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من سردا الى الفرزل فاكهة الجنوب تقاوِم كما يحلو لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

فرصة بايدن الثانية قد تكون الأخيرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

اكثر من خمسة الاف ضربة اسرائيلية على جنوب لبنان منذ ٨ تشرين الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

عشية الجولة الثانية من الإنتخابات الفرنسية… مصير الأغلبية مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نتنياهو عن الاتفاق مع حماس: الفجوة لا تزال واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان يشهد البطولة الرسمية الأولى للعبة الـPadel

LBCI
أخبار دولية
13:38

انعكاس إنتخاب بزشكيان على الداخل الإيراني وآفاقه على العلاقات مع الدول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هكذا تتسجلون للمشاركة باحتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... والنقليات مؤمنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:10

بعد طول انتظار... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان زواجهما رسمياً! (صور)

LBCI
خبر عاجل
13:24

منتخب لبنان يقدم صورة جيدة رغم خسارته أمام البهاماس بنتيجة 89-72 في نصف نهائي ملحق تصفيات أولمبياد باريس 2024 في كرة السلة

LBCI
موضة وجمال
15:30

شبّهوا فستانها بـ "الحفاضات"... إطلالة كيم كارداشيان "الغريبة" تعرضها للانتقادات!

LBCI
رياضة
14:40

بعد تعرضه لمضاعفات صحية... وفاة لاعب كرة قدم مصري شهير!

LBCI
أمن وقضاء
08:26

طفلة خُطِفَت من والدتها في العبدة خلال قيامها بالتسوّل...

LBCI
أخبار لبنان
15:56

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أجنحة العرب تعود لتحلق في الأجواء السورية

LBCI
أخبار لبنان
14:03

نصرالله هنأ بزشكيان بانتخابه: نتطلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كسند قوي وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More