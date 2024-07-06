اليابان وكمبوديا ستساعدان في نزع الألغام في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا خلال زيارة لبنوم بنه، أن اليابان ستعمل مع كمبوديا على نزع الألغام في أوكرانيا ودول أخرى تشهد حروبا.



وكمبوديا من أكثر الدول في العالم التي تعاني مشكلة الألغام، إذ تحوي ملايين الألغام المضادة للأفراد التي زرعت فيها خلال نحو ثلاثين عاما من الحرب الأهلية التي انتهت العام 1998.



وتعتبر هذه الدولة في جنوب شرق آسيا متخصصة في نزع الألغام، وتنشط في هذا المجال منذ 1988 وخصوصا مع اليابان.



وقالت الوزيرة اليابانية في مؤتمر صحافي إن "كمبوديا شريك أساسي لليابان في الجهود الدولية لإزالة الالغام".



وأكدت "اقتناعها بأن كمبوديا ستساهم الى حد بعيد في زيادة الوعي حيال أخطار الألغام المضادة للأفراد، بوصفها بلدا عانى" هذه المشكلة.



وأوضحت كاميكاوا أن بلادها ستزود أوكرانيا ماكينة متخصصة لنزع الألغام الأسبوع المقبل، على أن تدرب في آب فرقا أوكرانية في كمبوديا لاستخدام هذه الآلة.



وصرح هينغ راتانا المدير العام للمركز الكمبودي للعمل ضد الألغام للصحافيين، أن منظمته وخبراء نزع الألغام المحليين "فخورون بهذه المبادرة المهمة ويدعمون بالكامل استراتيجية التعاون الجديدة".



وقال: "نحن مسرورون بتقاسم الخبرة مع بلدان تعاني مشاكل الألغام ومخلفات الحروب، وذلك انسجاما مع سياسة الحكومة" الكمبودية.