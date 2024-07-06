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انعكاس إنتخاب بزشكيان على الداخل الإيراني وآفاقه على العلاقات مع الدول

رأى الباحث في الشؤون الاقليمية والدولية حكم أمهز أن رؤية الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان لمعالجة الموضوع الاقتصادي تنطلق من المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية والغرب لرفع الحصار عن ايران.