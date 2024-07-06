الجيش الألماني سينسحب من قاعدته الجوية في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني سينهي استخدام قاعدته للنقل الجوي في النيجر في 31 آب المقبل، بعدما وصلت المفاوضات مع النظام العسكري في هذا البلد إلى طريق مسدود.



واضافت الوزارة أن الجنود الألمان الذين لا يزالون منتشرين في القاعدة سينسحبون منها بحلول نهاية الشهر المقبل.



واوضحت أنه سيتم أيضا إنهاء التعاون العسكري مع النيجر، والذي كان يتم في إطار وزارة الخارجية الألمانية.







