الفصائل السياسية السودانية تجتمع في القاهرة وسط تضاؤل فرص السلام

حضرت الفصائل السياسية السودانية المتنافسة محادثات للمصالحة في القاهرة اليوم السبت، وهي الأولى منذ اندلاع الصراع في البلاد قبل 15 شهرا تقريبا، لكنها أقرت بأن فرص إنهاء الحرب سريعا تبدو ضئيلة.



ورفضت الكتلة الديمقراطية المتحالفة مع الجيش خلال المؤتمر عقد جلسات مشتركة مع تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية (تقدم) التي تتهمها بالتعاطف مع قوات الدعم السريع. ولم يحضر الجيش ولا قوات الدعم السريع المحادثات.



وأجبرت الحرب في السودان، التي اندلعت في نيسان 2023، ما يقرب من عشرة ملايين شخص على ترك منازلهم، وأثارت تحذيرات من المجاعة وموجات من العنف لأسباب عرقية يُلقى باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع.



وفي نهاية العام الماضي، انهارت محادثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع تحت رعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.