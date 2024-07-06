الجيش الإسرائيلي يقول إنه نفذ غارة جوية استهدفت مسلحين قرب مدرسة بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه نفذ غارة جوية قرب مدرسة في وسط قطاع غزة استهدفت مسلحين ينشطون بالمنطقة، وذلك بعد أن أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 16 شخصا في الهجوم.



وقال الجيش في بيان إن "سلاح الجو الإسرائيلي استهدف عددا من المسلحين الذين يعملون في مبان تقع في منطقة مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في وسط قطاع غزة"، مضيفا أنه حاول تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.