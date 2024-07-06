الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية: بريطانيا ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-07-06 | 16:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية: بريطانيا ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الخارجية: بريطانيا ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط

كشف وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي لرويترز أن بلاده ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط وستستخدم الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويزور لامي ألمانيا حاليا في أول رحلة خارجية له بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في الانتخابات البريطانية أمس الجمعة والذي أنهى حكم المحافظين الذي دام 14 عاما ودفع بكير ستارمر إلى منصب رئيس الوزراء.

وقال لامي في مقابلة في برلين: "لقد حان الوقت كي تتواصل المملكة المتحدة مجددا مع العالم الخارجي".

وأضاف: "أريد العودة إلى اتخاذ موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لقد أوضحنا تماما أننا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار... نريد إطلاق هؤلاء الرهائن".

وتابع "يجب أن يتوقف القتال ويجب أن تدخل المساعدات وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، من دون أن يذكر أي تفاصيل.

ورغم فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية، مني حزب العمال بانتكاسات كبيرة في المناطق التي يقطنها عدد كبير من المسلمين خلال الانتخابات التي جرت أمس الجمعة بسبب غضبهم من موقف الحزب من الحرب في غزة.

وأعلن لامي أن بريطانيا ستسعى إلى إعادة ضبط مواقفها عالميا حيال بعض القضايا من بينها أزمة المناخ بالإضافة إلى العلاقات الرئيسية، مثل علاقاتها مع القوى الأوروبية والقوى الناشئة.

وقال: "دعونا نضع سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلفنا... هناك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها معا"، في إشارة إلى فكرة طرحت في وقت سابق بشأن اتفاقية أمنية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن لامي سيسافر غدا الأحد إلى بولندا والسويد حيث سيركز مباحثاته على مجالات من بينها التعاون في حلف شمال الأطلسي والحرب في أوكرانيا.
 

أخبار دولية

بريطانيا

ديفيد لامي

الحرب

الشرق الأوسط

غزة

إسرائيل

LBCI التالي
أكبر سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيّ رست في بحر الصين الجنوبيّ
مستودعات نفط روسية اشتعلت بعد هجوم أوكرانيّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-04

"الوفاء للمقاومة": التهويل الإسرائيلي بالحرب على لبنان لن يدفع المقاومة إلى تبديل موقفها المساند لغزة

LBCI
أخبار دولية
2024-06-19

مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في حرب غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-19

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية ربما انتهكت بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب في حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-06-17

موافقات بريطانيا على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل انخفضت بشدة مع بداية حرب غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:38

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت تزور إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
04:34

بدء التصويت في فرنسا القارية للدورة الثانية من انتخابات تشريعية تاريخية

LBCI
أخبار دولية
04:28

ثمانية قتلى في اشتباكات في كشمير

LBCI
أخبار دولية
04:25

مهمة بحرية أوروبية: دمرنا طائرتين مسيرتين في خليج عدن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-07-06

1.3 مليار دولار: زيادة في السيولة الخارجية (الأخبار)

LBCI
رياضة
12:29

للمرة الاولى بتاريخ لبنان... مزايدة علنية للحصول على حقوق النقل لبطولة لبنان لكرة السلة

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-06

تخزّن المخدِّرات داخل شقتها لتوزّعها على المروّجين وشعبة المعلومات كشفت هويتها

LBCI
أخبار لبنان
14:03

نصرالله هنأ بزشكيان بانتخابه: نتطلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كسند قوي وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أجنحة العرب تعود لتحلق في الأجواء السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من سردا الى الفرزل فاكهة الجنوب تقاوِم كما يحلو لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

فرصة بايدن الثانية قد تكون الأخيرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

اكثر من خمسة الاف ضربة اسرائيلية على جنوب لبنان منذ ٨ تشرين الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

عشية الجولة الثانية من الإنتخابات الفرنسية… مصير الأغلبية مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نتنياهو عن الاتفاق مع حماس: الفجوة لا تزال واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان يشهد البطولة الرسمية الأولى للعبة الـPadel

LBCI
أخبار دولية
13:38

انعكاس إنتخاب بزشكيان على الداخل الإيراني وآفاقه على العلاقات مع الدول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هكذا تتسجلون للمشاركة باحتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... والنقليات مؤمنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:10

بعد طول انتظار... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان زواجهما رسمياً! (صور)

LBCI
موضة وجمال
15:30

شبّهوا فستانها بـ "الحفاضات"... إطلالة كيم كارداشيان "الغريبة" تعرضها للانتقادات!

LBCI
خبر عاجل
13:24

منتخب لبنان يقدم صورة جيدة رغم خسارته أمام البهاماس بنتيجة 89-72 في نصف نهائي ملحق تصفيات أولمبياد باريس 2024 في كرة السلة

LBCI
رياضة
14:40

بعد تعرضه لمضاعفات صحية... وفاة لاعب كرة قدم مصري شهير!

LBCI
أمن وقضاء
08:26

طفلة خُطِفَت من والدتها في العبدة خلال قيامها بالتسوّل...

LBCI
أخبار لبنان
15:56

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أجنحة العرب تعود لتحلق في الأجواء السورية

LBCI
أخبار لبنان
14:03

نصرالله هنأ بزشكيان بانتخابه: نتطلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كسند قوي وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More