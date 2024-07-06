مصر تستضيف وفودا إسرائيلية وأميركية لمناقشة القضايا العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية بأن البلاد ستستضيف وفودا إسرائيلية وأميركية لمناقشة "القضايا العالقة" في اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة.



ونقلت القناة عن مسؤول كبير قوله إن مصر تجري محادثات مع حركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.