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الشرطة الكندية تتهم عائدة من سوريا بارتكاب جرائم إرهابية
أخبار دولية
2024-07-06 | 23:37
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الشرطة الكندية تتهم عائدة من سوريا بارتكاب جرائم إرهابية
أعلنت الشرطة الكندية أمس السبت أنها اتهمت امرأة عائدة من سوريا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب بعد التحقيق في مزاعم بأنها ذهبت للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت الشرطة في بيان إن كيمبرلي بولمان (51 عامًا) اتهمت بتهمتين تتعلقان بمغادرة كندا للمشاركة في نشاط جماعة إرهابية والمشاركة في نشاط جماعة إرهابية.
وأشارت الشرطة إلى أن التهم بموجب المادة 83 من القانون الجنائي تنبع من التحقيق في مزاعم سفر بولمان إلى سوريا من كندا في عام 2015 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وتم ترحيل بولمان إلى كندا في عام 2022 لكن لم توجه إليها اتهامات جنائية، وفقًا لما ذكره محاميها في ذلك الوقت.
أخبار دولية
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