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البابا يلتقي مهاجرين في ترييستي في شمال شرق إيطاليا
أخبار دولية
2024-07-07 | 00:16
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البابا يلتقي مهاجرين في ترييستي في شمال شرق إيطاليا
يتوجه البابا فرنسيس إلى ترييستي في شمال شرق إيطاليا اليوم الأحد في زيارة سريعة للقاء مهاجرين والاحتفال بقداس في الهواء الطلق قبل رحلة تستغرق 12 يومًا إلى آسيا، هي الأطول في فترة بابويته.
وبعد البندقية في نيسان وفيرونا في أيار، فإن الرحلة التي تستغرق نصف يوم إلى ترييستي هي الثالثة داخل إيطاليا هذا العام للبابا البالغ 87 عامًا والذي عانى مشكلات صحية متزايدة في السنوات الأخيرة.
ومنذ سفره إلى مدينة مارسيليا الفرنسية في سبتمبر 2023، اقتصر تنقل اليسوعي الأرجنتيني على السفر الداخلي.
لكنه يخطط لقضاء ما يقرب من أسبوعين في آسيا في أيلول لزيارة إندونيسيا وسنغافورة وجزر بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية.
ومن المقرر أن يصل البابا إلى ترييستي، المدينة البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة على البحر الأدرياتيكي، الساعة 8:00 (06:00 بتوقيت غرينتش) الأحد. وسيلقي خطابًا في مركز المؤتمرات في المدينة لاختتام حدث كاثوليكي وطني، بحضور السلطات المحلية ورئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي الكاردينال ماتيو ماريا زوبي.
وسيلتقي البابا مجموعات مختلفة من الأوساط الدينية والأكاديمية، إلى جانب مهاجرين ومعوقين.
ومن المقرر أن تختتم الزيارة البابوية بقداس في الساحة العامة الرئيسية في المدينة قبل أن يغادر البابا إلى الفاتيكان بعد الظهر.
أخبار دولية
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