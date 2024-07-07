المعارضة الفنزويلية تحتشد في معقل تشافيز السابق

تعهد آلاف من أنصار المعارضة السبت هزيمة الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقبلة مطلقين الأبواق والهتافات وملوحين بالأعلام.



وتجمعت الحشود في باريناس، مسقط رأس الراحل هوغو تشافيز الاشتراكي الذي قاد فنزويلا لأكثر من عقد من الزمن حتى وفاته عام 2013، وكان المرشد السياسي لمادورو الذي اختاره لخلافته.



وكان مادورو شاهدًا على انهيار اقتصاد فنزويلا الغنية بالنفط، وهو متهم بإدارة حكومة قمعية ويسعى للفوز بولاية ثالثة على التوالي في انتخابات 28 تموز.



وكانت ولاية باريناس معقلًا لتشافيز إلى أن انتصرت المعارضة في الانتخابات فيها عام 2021 ومرة أخرى عام 2022.



وكتب على لافتة ضخمة على مبنى بجوار المنصة حيث تحدثت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو ومرشح المعارضة للرئاسة إدموندو غونزاليس أوروتيا: "إذا استطاعت باريناس أن تفعلها، فإن فنزويلا تستطيع ذلك أيضًا".



وحل الدبلوماسي غير المعروف البالغ 74 عامًا محل ماتشادو في الانتخابات لأن المحاكم الموالية لمادورو قد استبعدتها بدعوى الفساد. وتقول ماتشادو إن هذه الاتهامات زائفة، وقد أيدت غونزاليس أوروتيا.