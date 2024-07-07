رئيس وزراء السنغال يناشد الشباب البقاء في إفريقيا بعد كارثة غرق مهاجرين

ناشد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو الشباب السبت عدم محاولة عبور طريق المحيط الأطلسي إلى أوروبا، بعد أيام على مصرع عشرات المهاجرين عندما انقلب قاربهم قبالة موريتانيا.



ولقي 89 مهاجرًا مصرعهم هذا الأسبوع وفقد أثر عشرات آخرين عندما غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا، حسبما أعلنت مصادر رسمية الخميس.



وقال سونكو في كلمة في جامعة غاستون بيرغر في مدينة سان لوي الشمالية بثتها صفحته على فيسبوك: "تحطمت سفينة أخرى مجددًا قبالة سواحلنا، وبينما ننتظر الأرقام الدقيقة، يعتقد أنها أودت بحياة كثير من الشباب".



وأضاف مخاطبًا مئات الشبان: "إنه أمر مخز ومؤسف. أود توجيه نداءً آخر للشباب: الحل الخاص بكم لا يكمن في الزوارق الخشبية".