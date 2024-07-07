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حريق بمنزل في أستراليا يودي بحياة 3 أطفال والشرطة تشتبه في جريمة
أخبار دولية
2024-07-07 | 01:00
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حريق بمنزل في أستراليا يودي بحياة 3 أطفال والشرطة تشتبه في جريمة
لقي ثلاثة أطفال، بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر، حتفهم بعد أن شب حريق في منزل في سيدني في وقت مبكر اليوم الأحد في حادث قالت الشرطة الأسترالية إنها تتعامل معه على أنه جريمة قتل.
وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاء خدمات الطوارىء إلى المنزل الواقع في لالور بارك، على بعد حوالى 35 كيلومترًا غربي وسط مدينة سيدني، حوالي الساعة الواحدة صباحًا (15:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت).
وقالت الشرطة إن صبيين يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام عولجوا في مكان الحادث لكنهما توفيا بعد وقت قصير من نقلهما إلى المستشفى، بينما عثر على فتاة تبلغ من العمر 10 أشهر ميتة بعد إخماد الحريق.
وأضافت أنه تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا حاول منع الشرطة من دخول المنزل ويعالج من إصابات ناجمة عن حريق في المستشفى تحت حراسة الشرطة.
وأشار قائد فرقة التحقيقات في جرائم القتل داني دوهرتي إلى أن محققي الفرقة تولوا التحقيق ويتعاملون مع الحادث على أنه "جريمة قتل أسرية".
وقال دوهرتي في مؤتمر صحفي: "في هذه المرحلة، يبدو أن الرجل البالغ من العمر 28 عامًا مسؤول عن وفاة عدد من أرواح الصغار التي ازهقت بشكل مأساوي".
وأفادت الشرطة بأن أربعة أطفال آخرين، تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، في حالة مستقرة في المستشفى، بالإضافة إلى والدة الأطفال البالغة من العمر 29 عامًا والتي تتلقى العلاج من استنشاق الدخان.
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