مقتل 3 في قصف روسي لمنطقة خيرسون في أوكرانيا

أعلن مسؤولون أن ثلاثة مدنيين قتلوا في قصف روسي استهدف منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.



وذكر ممثلو ادعاء أنه تم انتشال جثتين من بين أنقاض منزل تعرض للقصف في الصباح في قرية قريبة من بريسلاف، شمالي المدينة الرئيسية في المنطقة المعروفة أيضًا بخيرسون.



وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن قصف مدفعية في المساء أسفر عن مقتل شخص في قرية جنوبي خيرسون.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الأنباء.