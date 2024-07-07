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11 قتيلًا و8 مفقودين في انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في نيبال
أخبار دولية
2024-07-07 | 02:12
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11 قتيلًا و8 مفقودين في انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في نيبال
أعلن مسؤولون في نيبال اليوم الأحد أن أمطارًا غزيرة تسببت في وقوع انهيارات أرضية وسيول ما أسفر عن مقتل 11 على الأقل خلال 36 ساعة، كما أدى ذلك إلى إغلاق طرق رئيسية سريعة.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن ثمانية لا يزالون في عداد المفقودين، إما جرفتهم السيول أو دفنوا في الانهيارات الأرضية، بينما أصيب 12 بما يستدعي العلاج في المستشفيات.
وقال المتحدث لرويترز: "فرق الإنقاذ تحاول رفع آثار الانهيارات الأرضية وفتح الطرق،" مضيفًا أن معدات ثقيلة تستخدم لإزالة الأنقاض.
وفي العاصمة كاتمندو المحاطة بالتلال، فاضت عدة أنهار عن ضفافها وغمرت المياه الطرق والعديد من المنازل.
وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد لسكان يخوضون في المياه التي وصلت إلى الخصر وآخرين يستخدمون الدلاء لتفريغ المياه من المنازل.
أخبار دولية
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