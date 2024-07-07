صواريخ روسية دمّرت منصتي إطلاق لأنظمة صواريخ في أوديسا

دمّرت صواريخ إسكندر الباليستية الروسية منصتي إطلاق لأنظمة صواريخ سطح جو من طراز باتريوت، في منطقة أوديسا بأوكرانيا.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ الهجوم وقع في منطقة ميناء يوجني ودمر محطة رادار.



وفي وقت سابق، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنّ روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر.



وذكرت أيضًا أنّ الدفاعات الجوية دمرت الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا لاستهداف أوكرانيا والبالغ عددها 13 في أحدث هجوم من نوعه تشنه موسكو.