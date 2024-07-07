ثمانية قتلى في اشتباكات في كشمير

قتل جنديان وستة مسلحين يشتبه بأنهم متمردون في اشتباكين منفصلين في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، حسبما ذكرت الشرطة.



وأكّد المفتش العام لشرطة كشمير فيدهي كومار بيردي لوكالة فرانس برس أنّ السلطات في المنطقة المتنازع عليها نفّذت عمليتين منفصلتين، في قريتين من منطقة كولغام.



وأعلن بيردي مقتل اثنين من من عناصر قوات الأمن، مع استمرار الاشتباكات في قريتي مودرغرام وفريسال تشينيغام.



وقال: "انتشلنا جثتي إرهابيين من مودرغرام وجثث أربعة آخرينمن فريزال شينيغام."



وتقسّم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.



وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة.