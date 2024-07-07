بدء التصويت في فرنسا القارية للدورة الثانية من انتخابات تشريعية تاريخية

فتحت مراكز الاقتراع الأحد الساعة 8,00 (6,00 ت غ) في فرنسا القارية للدورة الثانية من انتخابات تشريعية تاريخية.



وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 18,00 (16,00 ت غ) و20,00 (18,00 ت غ) في المدن الكبرى، على أن تصدر عندها النتائج الأولية، مع توقع نسبة مشاركة مرتفعة توازي نسبة 66,7% المسجلة في الدورة الأولى.