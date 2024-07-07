المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت تزور إسرائيل

وصلت إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.



ومنذ تولي هينيس-بلاسخارت منصبها الشهر الماضي، تواصلت بشكل مكثف مع القيادات اللبنانية والأطراف المعنية لبحث سبل وقف التصعيد عبر الخط الأزرق.



وتأتي زيارة المنسقة الأممية إلى إسرائيل تمهيدًا لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن حول تنفيذ القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) قبل نهاية الشهر الحالي.



ومن المتوقع أن تركز مناقشاتها مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء وافساح المجال لحل دبلوماسي يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار ١٧٠١.