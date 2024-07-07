البابا فرنسيس يحذّر من "ثقافة الإقصاء" خلال زيارته ترييستي

حذّر البابا فرنسيس من ثقافة الإقصاء والإغراءات الإيديولوجية والشعبوية.



وأعرب، أمام ألف شخص في مركز المؤتمرات لمناسبة اختتام الدورة الخمسين للأسابيع الاجتماعية، التي نظمتها الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، عن قلقه حيال أزمة الديموقراطية، خلال زيارة لترييستي، في شمال شرق إيطاليا.



واعتبر البابا أنّ الديموقراطية ليست في حال جيدة في العالم الآن.



وقال: "الإيديولوجيات مغرية، إنّها تغريك لكنها تقودك إلى إنكار ذاتك."



وأعرب عن قلقه في شأن عزوف الناخبين عن التصويت بشكل متزايد.



ودعا البابا إلى الابتعاد عن الاستقطابات التي تؤدي إلى الاستنزاف.



وذكّر بالعقبات التي تعترض الديموقراطية مثل "الفساد واللاشرعية"، و"السلطة الذاتية المرجع" والإقصاء الاجتماعيّ والتهميش واللامبالاة.



وأوضح أنّ ثقافة الإقصاء تمهد لمدينة لا مكان فيها للفقراء والمواليد القادمين والمستضعفين والمرضى والأطفال والنساء والشباب.



ودعا إلى تعزيز المشاركة منذ الصغر.

