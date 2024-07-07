احتجاجات في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق في شأن الرهائن

بدأت احتجاجات في إسرائيل، بهدف الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق في شأن الرهائن مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وأغلق متظاهرون طرقًا واعتصموا أمام منازل وزراء.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الاحتجاجات انطلقت الساعة 0629 صباحًا (0329 بتوقيت جرينتش)، وهو التوقيت نفسه الذي شنت فيه حماس هجومًا على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وأعاق المتظاهرون حركة المرور في ساعة ذروة عند التقاطعات الرئيسية في إسرائيل.



وأضرموا النار في إطارات لفترة وجيزة على الطريق السريع الرئيسيّ بين تل أبيب والقدس قبل أن تخلي الشرطة الطريق.