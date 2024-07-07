طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة داخل روسيا

قصفت طائرات مسيرة أوكرانية مستودع ذخيرة داخل روسيا.



وقال مصدر أمنيّ لرويترز إنّه من المحتمل بشكل كبير، وقوع انفجارات في مواقع صناعية عسكرية روسية في المستقبل القريب.



وتقع منشأة تخزين الذخيرة التي تبلغ مساحتها 9000 متر مربع في منطقة فورونيج الروسية المتاخمة لجزء من شمال شرق أوكرانيا تحتله روسيا منذ عام 2022.