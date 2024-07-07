إردوغان يدعو الأسد إلى زيارة تركيا في أي وقت

أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان أنه قد يدعو نظيره السوريّ بشار الاسد الى تركيا في أي وقت.



وأتت هذه الدعوة في مؤشر الى تحسن العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد قطيعة منذ اندلاع الحرب السورية في 2011.



ونقلت وكالة أنباء الاناضول الحكومية عن إردوغان قوله لصحافيين في الطائرة التي أقلته من برلين حيث شاهد مباراة تركيا وهولندا في إطار كأس أوروبا لكرة القدم، "قد نوجه دعوة (الى الاسد) في أي وقت".