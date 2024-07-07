إعلام تابع لحماس: غارة إسرائيلية على غزة تقتل إيهاب الغصين المسؤول الكبير في الحكومة التي تديرها حماس

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة أسفرت عن مقتل وكيل وزارة العمل المعين من قبل الحركة في الحكومة التي تدير قطاع غزة.



وبحسب خدمة الطوارئ المدنية، قُتل إيهاب الغصين مع ثلاثة أشخاص آخرين في الغارة.