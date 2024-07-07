نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا الأعلى منذ 1981

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا بلغت 59,71 % عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينيتش الأحد، في مقابل 59,39 % في الساعة نفسها خلال الدورة الأولى.



وهذه النسبة هي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة العام 1981 (61,4 %) والتي تلت انتخاب فرنسوا ميتران رئيسا للجمهورية.

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد ب67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.