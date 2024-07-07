هولندا تتعهد بتسليم أوكرانيا طائرات أف-16 مقاتلة "دون تأخير"

تعهدت هولندا البدء بتسليم طائرات مقاتلة من طراز أف-16 إلى أوكرانيا "دون تأخير"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب خلال زيارته كييف نهاية الاسبوع.



وتأمل أوكرانيا أن تساعدها هذه الطائرات الأميركية المتطورة في تحقيق توازن جوي مع روسيا وحماية مدنها بشكل أفضل من قصف القوات الروسية اليومي.



وقال فيلدكامب في أول زيارة دولية له منذ توليه منصبه، إن هولندا مستعدة لإرسال الطائرات إلى كييف بعد حصولها على تراخيص التصدير اللازمة الأسبوع الماضي.



وأضاف السبت في مؤتمر صحافي في العاصمة الأوكرانية "الآن بعد حصولنا على تصاريح التصدير لأولى مقاتلات أف-16، سوف يتم تسليمها من دون تأخير".