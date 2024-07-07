نتنياهو: الاقتراح الذي وافقنا عليه يسمح بعودة الرهائن دون التنازل عن أهداف الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف

الحرب.



وأضاف أن الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة.



وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.