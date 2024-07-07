ميلانشون: على رئيس الوزراء المغادرة وعلى تحالف اليسار أن يحكم

بعد النتائج الاولية للانتخابات التنشريعية في فرنسا، التي اشارت الى تقدم اليسار، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".



وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".